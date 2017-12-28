В Кувшиново дом обманутых дольщиков на Сосновой, 2 сдали в эксплуатацию с частичным благоустройством

В поселке Кувшиново под Вологдой сдали в эксплуатацию дом «обманутых дольщиков» на Сосновой, 2. Об этом на своей странице в соцсети написал глава района Сергей Жестянников:

- Конец 2017 года ознаменовался для нас большой победой и радостной новостью для дольщиков - дом №2 по улице Сосновой в Кувшиново мы сдали в эксплуатацию! Документы были подписаны сегодня. Считаю, что это можно назвать настоящим прорывом-2017!

Далее в своем посте Сергей Жестянников благодарит «за оказанную помощь и поддержку Правительство Вологодской области, особенно Губернатора Олега Александровича Кувшинникова и председателя Правительства Антона Викторовича Кольцова. Отдельное спасибо - Законодательному Собранию!»

- Что же вы, Сергей Геннадьевич, забыли упомянуть в своем посте благодаря кому на самом деле был совершен этот прорыв?? Кто еще из своего личного кармана выложил дополнительно 10 миллионов? Без кого вы еще несколько бы лет достраивали этот дом??? – написала в комментариях к этому посту дольщица Светлана.

По словам дольщиков, дом сдали с частичным благоустройством и без насосной подстанции для усиления подачи воды на верхние этажи. Кроме того, куда-то пропал пожарный проезд.

- Нет унитазов, раковин и электроплит, подоконников (а за это заплачено). И мы сами оплачивали с сентября охрану дома, - рассказали вологжане.

Напомним, дом строило ООО «Новый дом». Ключи от своих квартир дольщики должны были получить 31 декабря 2015 года, однако стройка остановилась: застройщик заявил, что у него нет денег на ее продолжение. Позже в отношении директора фирмы Светланы Шабуриной возбудили уголовное дело о мошенничестве. Кроме ООО «Новый дом», она возглавляет строительную фирму СУ-13, которая также не сдала вовремя дома дольщиков.

В августе 2016 года стройку посетил Андрей Луценко, тогда занимавший пост первого заместителя губернатора. После его визита дом на Сосновой, 2 пообещали сдать до конца 2016 года, однако это произошло только сейчас, в декабре 2017 года. Чтобы завершить стройку, обманутые дольщики вложили дополнительно в работы личные деньги.

Добавим, что СУ-13 банкротится, а задолженность ООО "Новый дом" по исполнительынм произвосдтвам составляет 4,6 млн рублей.