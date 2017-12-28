В 2018 году зарплату врачей в Вологодской области обещают сделать в два раза выше средней по региону

28.12.2017 [Общество]

В 2018 году зарплаты врачей в регионе должны составлять 200% от средней по Вологодской области зарплаты. Об этом заявил заместитель главы региона Олег Васильев.

По данным пресс-службы областного правительства, одна из основных задач при реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Вологодской области» - это исполнение указа президента о повышении заработной платы отдельным категориям медицинских работников: врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу.

Повышение  заработной платы происходило поэтапно с 2012 года.

- Программа предполагает, что с 1 октября текущего года соотношение средней заработной платы к среднему доходу от трудовой деятельности в регионе составляет у врачей 180 процентов, у среднего медицинского персонала  - 90 процентов, младшего медицинского  персонала  - 80 процентов, - сообщает пресс-служба областного правительства.

- Дальнейшая задача при исполнении плановых показателей  на 2018 год –  это выход на 200,100 и 90 процентов соответственно по врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу  к уровню среднего дохода от трудовой деятельности в регионе, - отметил Олег Васильев.

Кроме того, в отрасли здравоохранения Вологодской области решается кадровый вопрос. Сейчас в рамках целевой контрактной подготовки в образовательных организациях высшего медицинского образования Центрального и Северо-Западного федеральных округов обучаются 847 студентов-целевиков,  54 человека обучаются по программам ординатуры. Предполагается, что сложная кадровая ситуация в регионе начнет улучшаться с 2020 года.

Тэги: зарплаты, зарплаты. здравоохранение
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