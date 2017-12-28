В Верховажском районе открыли отделение «Почты России» в вагончике

Модульное отделение почтовой связи открыли сегодня в деревне Урусовская Верховажского района. В пресс-службе областного правительства отмечают, что оно мобильное и не требует больших затрат на эксплуатацию.

- Сохранение доступности отделений почтовой связи - одна из важных задач государства, поскольку наличие почтового отделения, особенно в удаленных населенных пунктах области, крайне необходимо населению. В почтовом отделении можно не только совершить почтовые отправления, но и оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, приобрести необходимые товары, оформить подписку и получить другие услуги, - отметил председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области Андрей Никуличев.

В следующем году работа по установке новых мобильных почтовых отделений на территории области продолжится, к открытию готовится ещё 2 подобных отделения в Сокольском и Вологодском районах.

Проект по установке модульных отделений почтовой связи в отдаленных населенных пунктах был инициативой Вологодской области, которая в последствие была взята ФГУП «Почта России» на реализацию на всей территории Российской Федерации.