В Череповце двое подростков ограбили пенсионерку

В Череповце 14-летний и 15-летний подростки напали на 71-летнюю женщину.

По версии следствия, 23 ноября около половины седьмого вечера на улице Ломоносова юноши отобрали у пенсионерки сумку, в которой, со слов потерпевшей, было имущество общей стоимостью 630 рублей.

Подростков задержали. Выяснилось, что один из них ушёл из дома, игнорируя попытки матери вернуть его домой, и нуждался в деньгах. Другой много времени проводил с приятелем на улице. Юноши решили, что пожилая женщина не сможет оказать им сопротивление, и решились на грабеж. Они отобрали у неё сумку и забрали деньги, которые там нашли - 250 рублей.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проверяются условия воспитания подростков и деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению их противоправного поведения,- сообщается на сайте регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору".