Новая школа в Вытегорском районе примет учеников 1 сентября 2018 года

В Вытегорском районе завершилось строительство кадетской школы в образовательном центре «Корабелы Прионежья»

- Сегодня мы открыли здание кадетской школы. Оно было построено за короткие сроки - почти 6 месяцев. Это первое образовательное учреждение в области по взаимодействию с МЧС России. В нем будут учиться 150 детей с 5 по 11 классы, отобранные по результатам конкурсного отбора. Свои двери для учеников школа откроет 1 сентября следующего года, - пишет на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В школе 11 кабинетов, оснащенных всем необходимым для обучения учеников. Так, в кабинетах биологии, физики и химии устроены современные лаборатории, а кабинет иностранного языка укомплектован лингафонной системой. Оборудование и книги для класса ОБЖ привезли из кадетского пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Согласно сайту госзакупок, на строительство школы в «Корабелах Прионежья» было потрачено 159,5 млн рублей. Работы выполняло ООО "МЕТАЛЛРЕСУРС", которое было единственным участником аукциона на выполнение этих работ (ООО зарегистрировано в Вологде, гендиректор - Болотов Дмитрий Валерьевич).