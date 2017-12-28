Новая школа в Вытегорском районе примет учеников 1 сентября 2018 года

28.12.2017 [Общество]
Новая школа в Вытегорском районе примет учеников 1 сентября 2018 года

В Вытегорском районе завершилось строительство кадетской школы в образовательном центре «Корабелы Прионежья»

- Сегодня мы открыли здание кадетской школы. Оно было построено за короткие сроки - почти 6 месяцев. Это первое образовательное учреждение в области по взаимодействию с МЧС России. В нем будут учиться 150 детей с 5 по 11 классы, отобранные по результатам конкурсного отбора. Свои двери для учеников школа откроет 1 сентября следующего года, - пишет на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В школе 11 кабинетов, оснащенных всем необходимым для обучения учеников. Так, в кабинетах биологии, физики и химии устроены современные лаборатории, а кабинет иностранного языка укомплектован лингафонной системой. Оборудование и книги для класса ОБЖ привезли из кадетского пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Согласно сайту госзакупок, на строительство школы в «Корабелах Прионежья» было потрачено 159,5 млн рублей. Работы выполняло ООО "МЕТАЛЛРЕСУРС", которое было единственным участником аукциона на выполнение этих работ (ООО зарегистрировано в Вологде, гендиректор - Болотов Дмитрий Валерьевич).

Тэги: школы
Фото с сайта правительства Вологодской области
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»
Власти Вологды продали «Красные казармы» и недостроенное культпросветучилище на улице Конева
Два человека попали в больницу после стрельбы из травмата возле ресторана «Белладжио» в Вологде
Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах
В Вологде клиенты «Почты России» подрались в очереди
28.12.2017 [Общество]

«Северный кредит» отключил банкоматы: у банка закончились наличные

2660
0
28.12.2017 [Политика]

Кадровые перестановки ожидают администрацию Вологды в ближайшее время

3447
1
27.12.2017 [Общество]

Власти Вологды продали «Красные казармы» и недостроенное культпросветучилище на улице Конева

5435
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Верховажском районе открыли отделение «Почты России» в вагончике
В Череповце двое подростков ограбили пенсионерку
Новая школа в Вытегорском районе примет учеников 1 сентября 2018 года
Аудиогид поможет автотуристам познакомиться с Вологодской областью
Владельцы карт «Забота» банка «Северный кредит» могут перевыпустить их в «Сбербанке»
Троим террористам-лесорубам, пойманным в Бабаевском районе, вынесли приговор
Доставлять пассажиров из Великого Устюга в Кузино будут на судне на воздушной подушке
 
27.12.2017 [Общество]

3 миллиарда рублей для «Магистрали»

2791
0
28.12.2017 [БлогоVO]

С Ирой мы больше не встречались

97
0
28.12.2017 [Обзор Прессы]

Число банкротств превысило посткризисный максимум

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика