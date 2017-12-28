Аудиогид поможет автотуристам познакомиться с Вологодской областью

28.12.2017 [Общество]

Для автотуристов, путешествующих из Вологды на Онежское озеро по трассе А-119 (Вологда-Медвежьегорск), появился аудиогид «От Вологды до Онеги».

В него вошли Вологда, музей «Семёнково», усадьба Спасское-Куркино, Кубенское озеро, Спасо-Каменный монастырь, Кишемский канал, Кириллов, «Сугорье» и «Галинские паруса», национальный парк «Русский Север», Ферапонтово, Куракино, Белое озеро, Липин Бор, Белозерск, Волго-Балт (р. Ковжа), Вытегра, Онежское озеро, Андома-гора и Саминский погост.

Мобильное приложение отслеживает GPS-координаты путешественника: оно подскажет, какие интересные объекты находятся рядом, а при приближении к достопримечательности включится автоматически и расскажет об объекте.

Чтобы им воспользоваться, необходимо скачать на смартфон или планшет мобильное приложение izi.travel и установить его в своем устройстве.

Аудиогид разработан Туристско-информационным центром Вологодской области совместно с журналом National Geographic Traveler и сервисом izi.travel. Идея создать аудиогид появилась в мае этого года, когда сотрудники вологодского ТИЦа проводили ознакомительный тур по области для команды National Geographic Traveler.

Это первый профессионально составленный и озвученный маршрутный аудиогид по Вологодской области. На сбор и корректировку информации у руководителей проекта ушло несколько месяцев. В следующем году Туристско-информационный центр планирует выпустить аудиогид по маршруту Вологда – Великий Устюг.

Тэги: Туризм
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