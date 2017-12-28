Владельцы карт «Забота» банка «Северный кредит» могут перевыпустить их в «Сбербанке»

28.12.2017 [Общество]

Владельцы карт «Забота» банка «Северный кредит» могут перевыпустить их в «Сбербанке» и продолжить пользоваться всеми скидками и бонусами, сообщает пресс-служба областного правительства.

Получателями карты «Забота» являются пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», учащиеся образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования, получающие государственную социальную стипендию. В реализации проекта «Забота» участвуют более 200 партнеров в сферах торговли, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и банковского сектора.

- Владельцы карты «Забота» могут пользоваться данной картой на предъявителя в торговых сетях, используя другие платежные средства. И тогда они получат все соответствующие скидки в рамках социального проекта, - рассказала начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова. - Кроме того, очень активным участником проекта является «Сбербанк», и он готов всем владельцам карты «Забота» банка «Северный кредит» выдать новые карты «Сбербанка». Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение «Сбербанка» или в Пенсионный Фонд к консультантам банка и оформить соответствующую карту в «Сбербанке». Для этого к заявлению необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. «Сбербанк» готов процедуру перевыпуска карт «Забота» провести очень быстро. После выпуска карты «Сбербанка» жители Вологодской области смогут получать все услуги, исходя из социального проекта.

Социальный проект «Забота», направленный на поддержку незащищенных групп населения и стабильности на потребительском рынке области, реализуется в Вологодской области с 2009 года. Вначале он функционировал на территории города Вологды, а затем стал межмуниципальным.

С середины 2017 года к реализации на областном уровне социального проекта «Забота» подключился ПАО «Сбербанк». С этой целью между правительством области и ПАО «Сбербанк» подписано соглашение о реализации социального проекта «Забота». В 2017 году ПАО «Сбербанк» выдал более 75 тысяч карт «Забота» жителям области.

Тэги: Северный Кредит, Забота, банки
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