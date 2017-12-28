Троим террористам-лесорубам, пойманным в Бабаевском районе, вынесли приговор

Верховный суд России в конце ноября утвердил приговор, вынесенный Московским окружным военным судом в отношении трех уроженцев Дагестана, задержанных по подозрению в терроризме летом 2016 года в Бабаевском районе. На днях это решение вступило в силу.

Мужчин признали виновными в содействии террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

При этом, согласно материалам дела, Верховный суд отказал в смягчении приговора Мураду Магомедову и Мухтару Магомедову – они получили по 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 110 тысяч рублей каждый. Третий фигурант дела, Малик Садыков, смог доказать свою непричастность к вменяемой ему незаконной перевозке оружия, и снизил срок своего заключения с 10 лет (такой приговор был вынесен ему Московским окружным военным судом) до 9 лет лишения свободы со штрафом 130 тысяч рублей.

Напомним, что трое подсудимых были задержаны 1 июля 2017 года в деревне Саннинская Бабаевского района. Известно, что основным источником их доходов была лесозаготовка, прибыль от которой подозреваемые направляли на финансирование международных террористических организаций.

В вологодском управлении ФСБ Newsvo тогда сообщили, что из незаконного оборота сотрудниками ведомства были изъяты три самодельных взрывных устройства, в том числе так называемый «пояс смертника», 1, 2 килограмма пластида, пистолет-пулемет и более 50 патронов к нему, четыре ручные гранаты, а также литература экстремисткого содержания.