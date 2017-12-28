Троим террористам-лесорубам, пойманным в Бабаевском районе, вынесли приговор

28.12.2017 [Происшествия]

Верховный суд России в конце ноября утвердил приговор, вынесенный Московским окружным военным судом в отношении трех уроженцев Дагестана, задержанных по подозрению в терроризме летом 2016 года в Бабаевском районе. На днях это решение вступило в силу.

Мужчин признали виновными в содействии террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

При этом, согласно материалам дела, Верховный суд отказал в смягчении приговора Мураду Магомедову и Мухтару Магомедову – они получили по 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 110 тысяч рублей каждый. Третий фигурант дела, Малик Садыков, смог доказать свою непричастность к вменяемой ему незаконной перевозке оружия, и снизил срок своего заключения с 10 лет (такой приговор был вынесен ему Московским окружным военным судом) до 9 лет лишения свободы со штрафом 130 тысяч рублей.

Напомним, что трое подсудимых были задержаны 1 июля 2017 года в деревне Саннинская Бабаевского района. Известно, что основным источником их доходов была лесозаготовка, прибыль от которой подозреваемые направляли на финансирование международных террористических организаций.

В вологодском управлении ФСБ Newsvo тогда сообщили, что из незаконного оборота сотрудниками ведомства были изъяты три самодельных взрывных устройства, в том числе так называемый «пояс смертника», 1, 2 килограмма пластида, пистолет-пулемет и более 50 патронов к нему, четыре ручные гранаты, а также литература экстремисткого содержания.

Тэги: Терроризм
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»
Власти Вологды продали «Красные казармы» и недостроенное культпросветучилище на улице Конева
Два человека попали в больницу после стрельбы из травмата возле ресторана «Белладжио» в Вологде
Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах
В Вологде клиенты «Почты России» подрались в очереди
28.12.2017 [Общество]

На маршруте №37 в Вологде в январе появятся два низкопольных «Олимпа»

493
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Верховажском районе открыли отделение «Почты России» в вагончике
В Череповце двое подростков ограбили пенсионерку
Новая школа в Вытегорском районе примет учеников 1 сентября 2018 года
Аудиогид поможет автотуристам познакомиться с Вологодской областью
Владельцы карт «Забота» банка «Северный кредит» могут перевыпустить их в «Сбербанке»
Троим террористам-лесорубам, пойманным в Бабаевском районе, вынесли приговор
Доставлять пассажиров из Великого Устюга в Кузино будут на судне на воздушной подушке
 
27.12.2017 [Общество]

3 миллиарда рублей для «Магистрали»

2789
0
28.12.2017 [БлогоVO]

С Ирой мы больше не встречались

95
0
28.12.2017 [Обзор Прессы]

Число банкротств превысило посткризисный максимум

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика