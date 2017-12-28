Доставлять пассажиров из Великого Устюга в Кузино будут на судне на воздушной подушке

Доставлять пассажиров из Великого Устюга в Кузино и обратно будут с помощью судна на воздушной подушке. Автобусный рейс по маршруту «Великий Устюг-Подосиновец-Луза-Кузино» с 29 декабря отменяется.

- Пассажиры, подавшие заявки на поездку, могут подойти к 13.00 к ПАТП или добраться самостоятельно к месту посадки на берег р. Северная Двина в район ледовой переправы. Начало перевозок 29 декабря 2017 года в 13.00. Посадка на судно будет осуществляться согласно заявленного списка, - сообщает администрация района в своей группе в соцсети.

При отсутствии пешей доступности 8 января 2018 года перевозка пассажиров через Северную Двину также будет осуществляться судном на воздушной подушке. Начало перевозок в 13.00.

Заявки принимаются по телефонам по тел. 2-41-94 (администрация Великоустюгского района), 72-1-38, 72-1-04 (администрация ГП Кузино).