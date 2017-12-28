Цветочная почта и бальные танцы: новогодние каникулы в Вологодском музее-заповеднике

Музей-заповедник приглашает вологжан и гостей города провести новогодние каникулы вместе.

2, 3, 5-7 января в Вологодском кремле будет работать интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу». Она расскажет о древнем северном вологодском крае.

В Иосифских залах Вологодского кремля подготовлена интерактивная программа «Званый вечер в Кремле».

- Старинные романсы, цветочная почта, секреты языка веера, фанты, «живые картинки», и, конечно, бальные танцы (полонез, вальс, котильон) - всё это перенесёт гостей в атмосферу бала XIX века и подарит приподнятое романтическое настроение, - сообщает сайт музея.

На территории Вологодского кремля можно стать участником интерактивной экскурсии «Семь чудес Кремля».

- Она познакомит с самыми значительными памятниками архитектуры Вологодского кремля, с раритетными экспонатами музея-заповедника. Слушатели побывают в таких помещениях, куда обычные посетители не попадают, узнают кремль и как исторический центр Вологды, и как один из крупнейших музеев России, - сообщает сайт музея.

Программа «Званый вечер в Кремле» и экскурсия «Семь чудес Кремля» проводятся по предварительной записи.

Также все желающие вологжане и гости города со 2 по 7 января смогут принять участие в семейной игре-путешествии «Как зима в музее спряталась».

Участникам игры предлагается самостоятельно попутешествовать по экспозициям и выставкам Вологодского кремля, используя путеводитель, который состоит из загадок, заданий и вопросов. В конце путешествия участников ждёт мастер-класс в Юго-Западной башне. Подробности организаторы не раскрывают.