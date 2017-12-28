В Тотемском районе будут судить мужчину, который убил односельчанина за отказ дать денег на выпивку

В Тотемском районе передано в суд уголовное дело об убийстве жителя поселка Советский. Трагедия произошла вечером 18 октября 2017 года.

По версии следствия, пьяный 44-летний житель Тотемского района, находясь в гостях у знакомого, поссорился с ним из-за отказа односельчанина дать ему денег на покупку алкоголя. В ходе конфликта обвиняемый достал из кармана одежды нож и ударил им потерпевшего в грудь.

- От острой кровопотери мужчина скончался, а обвиняемый ударил ножом супругу пострадавшего, поранив руку женщины, которой она прикрылась, и причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки. Металлическими ножницами обвиняемый нанес удар потерпевшей в область шеи сзади, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Затем обвиняемый потащил женщину на улицу, там она сумела обратиться за помощью к водителю находившейся рядом машины и была передана бригаде скорой медицинской помощи.

Расследование преступления завершено. Обвиняемый находится под стражей.