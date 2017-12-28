На маршруте №37 в Вологде в январе появятся два низкопольных «Олимпа»

28.12.2017 [Общество]

Два низкопольных «Олимпа» появятся на маршруте №37 в Вологде в начале января, об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал заместитель мэра города Антон Мусихин.

Автобусы купил частный перевозчик «ВологдаТранс». Каждый из них рассчитан на 110 пассажиров. На маршруте по-прежнему будут ездить шесть автобусов: четыре маленьких ПАЗа и два "Олимпа".

Последний аукцион на обслуживание второго маршрута "Вологда-Молочное" -37Э - был признан несостоявшимся, после чего был объявлен новый конкурс. Сейчас на него принимаются заявки, аукцион проведут в январе. С 1 января, пока не пройдет аукцион, будет действовать расписание с сокращенным количеством рейсов:

Автобусы 37 в новогодние праздники будут ходить по другому расписанию (см. фото в галерее).

Напомним, что покупка 10 низкопольных автобусов, которая была запланирована на 2017 год, но оказалась отменена из-за претензий УФАС, запланирована на первый квартал 2018 года.

Добавим, в этом году частные перевозчики закупили и вывели на маршруты 33 новые машины, но только часть из них доступна для маломобильных пассажиров.

Тэги: общественный транспорт, автобусы
Сюжет: недоступная среда
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