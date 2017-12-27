Концерт «Вологда встречает Новый год» пройдет 31 декабря на площади Революции

27.12.2017 [Общество]

В новогоднюю ночь вологжан и гостей города ждёт семейный праздник на площади Революции. Концертная программа «Вологда встречает Новый год!» начнётся в 23:00 и закончится в 2-2:30 ночи. Для вологжан выступят лучшие исполнители и творческие коллективы Вологодской области.

Гости праздника посмотрят видеопоздравления президента РФ Владимира Путина, губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, мэра Вологды Сергея Воропанова, а также жителей Вологды: взрослых (ред. - поздравления вологжан разных профессий) и детей. В 2 часа ночи вологжане и гости города увидят многоуровневый салют.

Концертная программа «Вологда встречает Новый год!» организована дирекцией концертно-зрелищных представлений города Вологды. Она  станет частью новогоднего проекта "Рождественская сказка в Вологде".

Тэги: новый год
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