"Вологда-Чеваката" одержала восемнадцатую победу подряд

27.12.2017 [Спорт]

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» в 10 туре Второго дивизиона Суперлиги на выезде встретились со «Спартаком 2» из Ногинска.

В первом матче, который прошел накануне, «пчелки»  выиграли стартовую десятиминутку с разницей в 5 очков - 19:14. Две следующих четверти остались за хозяйками паркета, и после тридцати минут игры был равный счет - 49:49. Исход игры решился в заключительном отрезке, в котором сильнее были вологжанки, выиграв его со счетом 17:10, а вместе с ним и весь матч - 66:59.

Сегодня состоялась повторная встреча между этими командами. «Вологда-Чеваката» выиграла три четверти из четырех, и довела матч до уверенной победы - 88:64.

Самой результативной в составе «Чевакаты» стала Алина Замараева, которая в общей сложности набрала 28 очков: 15 баллов в первом матче и 13 во втором.

После 10 туров, (20 матчей) вологжанки идут на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги 2, уступая только «Надежде 2» из Оренбурга, у которой на одну победу больше, 19 против 18-ти. В следующем туре, 18-19 января «Вологда-Чеваката» как раз и примет «Надежду 2» на своей площадке.

Тэги: Чеваката
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