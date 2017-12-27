В Вологодской области прожиточный минимум пенсионера в 2018 году уменьшится на 116 рублей

Прожиточный минимум пенсионера в Вологодской области в следующем году уменьшится на 116 рублей. Если в третьем квартале 2017 года он был равен 8842 рубля, то в 2018 году он составит 8726 рублей. Соответствующую инициативу губернатора области сегодня поддержали депутаты ЗСО в ходе 17-й сессии.

«Напомню, такой закон в нашем регионе принимается ежегодно для того чтобы социальную доплату к пенсии могли получать те вологжане, чей доход с учетом получаемой пенсии ниже установленной суммы, - прокомментировала председатель комитета ЗСО по социальной политике Ольга Ширикова. – Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из величины потребительской корзины и уровня цен на продукты питания».

Получателями доплаты к пенсии в 2018 году станут порядка 30 тысяч жителей Вологодской области.

Пресс-служба законодательного собрания Вологодской области сообщает, что прожиточный минимум пенсионера увеличился на 186 рублей, однако речь идет об увеличении по сравнению с уровнем 2016 года, когда он составлял 8540 рублей.