В новогодние праздники в Вологде можно будет продегустировать блюда русской и европейской кухни

Со 2 по 7 января в семи ресторанах Вологды пройдут гастрономические акции с мастер-классами, развлекательной программой, дегустацией блюд русской и европейской кухни.

Так, например, в ресторане "Правильного питания" (ред. - ул.Советский проспект,80) пройдут мастер-классы по приготовлению пельменей мира и булочек: "витушек" и "ватрушек", а в ресторане гостиницы "Вологда" (ул.Мира,92) участники мастер-классов научаться печь пироги, правильно заквашивать капусту, готовить постные блюда, для детей пройдёт мастер-класс по приготовлению пиццы.

Все рестораны, которые принимают участие в гастрономическом празднике, для удобства отмечены на интерактивной новогодней карте.

Гастрономический праздник пройдёт в рамках новогоднего проекта "Рождественская сказка в Вологде".