В Вологде появился крупнейший интернет-магазин повседневных товаров «Десяточка.рф»

27.12.2017 [Новости компаний]
В Вологде появился крупнейший интернет-магазин повседневных товаров «Десяточка.рф»

В Вологде появился интернет-магазин товаров повседневного спроса «Десяточка.рф». Это новая, уникальная для города торговая площадка фирмы «Интро», с помощью которой можно приобрести косметику, парфюмерию, товары для дома – всего около 13 000 наименований товаров со склада в областной столице.

Умный каталог, удобная система фильтров и сортировок помогут быстро найти необходимый товар. Оплатить его можно онлайн, с помощью банковской карты или наличными курьеру – как удобнее. Минимальная сумма заказа – 699 рублей, доставка оперативная и  бесплатная.

- Философия нашей компании – быть полезными людям, мы помогаем клиентам экономить время. Несмотря на то, что магазин работает всего три месяца, у нас уже есть постоянные покупатели, причем не только из Вологодской области, а из разных уголков страны, один раз нам даже поступил заказ из Чукотского автономного округа, поселение Провидение. Мы все доставили, покупатель остался доволен, - говорит руководитель интернет-проекта Екатерина Балаева.

Покупатели «Десяточки.рф» ценят свое время и деньги. Например, передовые мамочки каждую неделю заказывают по одной упаковке подгузников по акции. То есть даже одну упаковку подгузников или одну большую упаковку стирального порошка интернет-магазин без проблем доставит к вам домой.

Есть среди клиентов интернет-магазина и люди с ограниченными возможностями, многим из которых бывает сложно выбраться в магазин за покупками. Им очень удобно, что товары привозят на дом.

Приятно отметить, что сотрудники «Десяточка.рф» - люди неравнодушные. Накануне при поддержке интернет-магазина в библиотеке на улице Щетинина состоялось праздничное мероприятие вологодского общества инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка, стихи, загадки, музыка и танцы, праздничное чаепитие – все это подарило людям с ограниченными возможностями новогоднее настроение. Призы для самых активных участников мероприятия предоставила фирма «Юнилевер».

 

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