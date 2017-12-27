3 миллиарда рублей для «Магистрали»

Наталья Рюмина

Более 3 миллиардов рублей – такова общая сумма контрактов ООО «Магистраль» с департаментом городского хозяйства администрации Вологды.

ООО «Магистраль» появилась в Вологде в 2011 году. Директором и одним из учредителей фирмы является Павел Вячеславович Волков. Второй учредитель компании - Галина Феодосьевна Волкова. Ее доля в фирме составляет 51%. Зарегистрирована фирма по адресу г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, кв. 27.

Челюскинцев, 32. Фото vologda.4geo.ru

СМИ уже не раз преlполагали, что Павел Волков стал фаворитом госзаказов благодаря протекции бывшего главы города Евгения Шулепова. Однако Евгений Шулепов ушел в Госдуму, а «Магистраль» осталась.

Ушли и первые лица департамента городского хозяйства – Алексей Осокин и Евгений Соколов. Но еще до ухода Евгения Шулепова в Госдуму с ООО «Магистраль» в 2016 году был заключен контракт на благоустройство города до 2019 года. После этого с фирмой заключались и другие крупные контракты, например, на благоустройство набережной в Вологде.

Согласно данным ресурса «Русьпрофиль», ООО «Магистраль», начиная с 2011 года, заключила с ДГХ города Вологды 83 контракта на общую сумму 3 301 622 781 рублей. Компания была основана 11 октября 2010 года и сразу стала основным подрядчиком департамента городского хозяйства в Вологде. К слову, в том же году – в феврале 2010-го - начальником этого департамента был назначен Алексей Осокин и многие связывали монополию «Магистрали» именно с его фигурой. Однако есть все основания предполагать, что связи компании намного шире.

Скриншот сайта www.rusprofile.ru

Старые связи?

В июне 2016 года учредитель «Магистрали» Галина Волкова обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «АДС» («Автодорсервис») о взыскании доли в уставном капитале компании в размере 4 184 126 рублей. Позже, еще до начала судебного судебного заседания, она отказалась от своего иска.

Один из учредителей «Автодорсервиса» - компания «Мосты и дороги» (ей принадлежит самая крупная доля – 43,28%), учредителем которой, в свою очередь, является бывшее государственное предприятие, а сейчас одна из самых крупных фирм по строительству автодорог в области ПАО «Вологдаавтодор».

Согласно ежеквартальному отчету ПАО «Вологдаавтодор» за 2004 год, нынешний руководитель «Магистрали» Павел Волков входил в коллегиальный орган управления этой фирмы и работал там главным инженером. А его отец Вячеслав Алексеевич Волков был заместителем генерального директора ОАО «Вологдаавтодор». В 2006 году указом президента он был представлен к награде «Заслуженный строитель Российской Федерации» именно в этой должности (Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. N 758 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»).

Справка

До декабря 1987 года «Вологдаавтодор» назывался «Вологодское областное производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Организация была создана в 1938 году как государственное предприятие, под разными названиями она просуществовала до 1992 года и имела прямое отношение к управлению автомобильных дорог Вологодской области.

На основании Постановления Совмина РСФСР № 482 управление было преобразовано в Вологодское областное проектно-ремонтно-строительное объединение ПРСО "Вологодаавтодор". В конце 1992 года коллективом ПРСО "Вологодаавтодор" было принято решение о преобразовании в акционерное общество открытого типа. АООТ "Вологодаавтодор" создано в порядке приватизации в соответствии с планом приватизации, зарегистрировано 13 января 1993 года. «Вологодаавтодор» стал одним из первых в отрасли акционерным обществом открытого типа, сохранив практически в целостности структуру предприятия до акционирования.

Как большинство приватизированных предприятий, имевших хорошую материальную базу, опыт и связи, АО «Вологодаавтодор» стало постоянным подрядчиком у государственных структур. С начала 2000-х годов фирма выполнила 817 госзаказов на сумму более 15 млрд рублей. Из них 80 контрактов на сумму 11,7 млрд рублей – это заказы КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области».

Скриншот сайта www.rusprofile.ru

Компания «Вологдаавтодор», к слову, все еще находится в одном здании с Управлением автомобильных дорог Вологодской области – на Комсомольской 55 в Вологде. Управление, в свою очередь, является дочерней структурой департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и основным заказчиком ПАО «Вологдаавтодор».

Долгое время в состав совета директоров ПАО «Вологдаавтодор» входил Алексей Плеханов – бывший первый заместитель губернатора Вологодской области (с 1996 по 2005 годы). В совете директоров он был, к слову, в то же время, когда Волковы имели прямое отношение к «Вологдаавтодору».

Сейчас Волковы, судя по отчетам компании, к «Вологдаавтодору» юридически отношения не имеют. Но все же, так или иначе, связи с бывшей государственной структурой у Волковых прослеживаются.

Так, среди аффилированных к ПАО «Вологдавтодор» лиц числится компания ЗАО «Транслизинг». Ранее отец Павла Волкова Вячеслав Волков входил в совет директоров этой компании. К слову, большинство своих заказов «Транслизинг» также берет у Управления автомобильных дорог Вологодской области и у департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. Директором компании числится Дмитрий Валерьевич Попов– однофамилец главного советника Управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерия Васильевича Попова. Кроме того, Дмитрий Попов является директором ООО «Мосты и дороги» и ООО «АДС», у которого Галина Волкова пыталась отсудить долю.

Напомним, что среди последних контрактов, заключенных ДГХ администрации Вологды с ООО "МАгистраль" - трехлетний контракт на уборку улиц стоимостью 751 млн рублей (подписан в сентябре 2016 года) и контракт на благоустройство Набережной на сумму 265 млн рублей ("Магистраль" была единственным участником аукциона, прошедшего в июле 2017 года). Ранее, в 2015 году, "Магистраль" стала единственным аукциона на благоустройство противоположного берега.