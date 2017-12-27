Закупку препаратов для лечения редких заболеваний с 2019 года будет финансировать федеральный бюджет

27.12.2017 [Общество]

С 2019 года в России закупка препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом заявил заместитель губернатора области Олег Васильев в ходе «правительственного часа», который прошел в рамках 17-ой сессии ЗСО.

- На совещании по итогам года у вице-премьера Ольги Голодец, было подтверждено, что с 1 января 2019 года федерация берет на себя финансирование орфанных заболеваний. Перечень нозологий пока не утвержден, но уже понятно, что такое решение позволит снять ряд проблем, в том числе, и по закупке дорогостоящих лекарств, - отметил Олег Васильев.

Напомним, стоимость лечения одного больного с орфанным заболеванием может достигать 30 миллионов рублей в год. В Вологодской области такими болезнями страдают больше 200 человек, половина из них - дети.

Сейчас закупка лекарств для таких пациентов осуществляется за счет средств регионов. Только на следующий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 250 миллионов рублей.

- Депутаты Законодательного Собрания области не раз выступали с инициативой передать полномочия по закупке лекарств для лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень, так как для субъектов это довольно большая нагрузка. Параллельно с соответствующими законопроектами выходили и другие регионы. В этом году такая инициатива была поддержана на заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. – Мы полностью приветствуем решение Правительства РФ, ведь средства, которые будут сэкономлены по этой статье, пойдут на решение других проблем в сфере здравоохранения.

В целом, по словам Олега Васильева, в следующем году здравоохранение Вологодской области получит рекордную сумму – почти 10,5 миллиардов рублей. В полном объеме предусмотрено выполнение майских указов президента в части повышения заработной платы врачей, больше одного миллиарда будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений, сообщает пресс-служба ЗСО.

Тэги: лекарства, департамент здравоохранения, редкие заболевания
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