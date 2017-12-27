Вологжан, не сумевших вовремя заплатить налоги на имущество в 2017 году, освободили от уплаты пеней

27.12.2017 [Экономика]

Вологжан, не успевших вовремя заплатить имущественные налоги, освободят от уплаты пеней. Соответствующее решение было принято сегодня  на 17-й сессии Законодательного собрания области.

- По состоянию на 25 декабря уровень собираемости имущественных налогов составил порядка 80%, что является невысоким уровнем, - рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Луценко.

Причина в том, что налоговые уведомления поступили в регион значительно позже, чем в предыдущие годы. Еще в октябре и ноябре не все жители области имели документы для уплаты налога.

Для решения проблемы обеспечения населения документами на уплату налогов проведены совещания с участием управления ФНС России и «Почты России».

- Однако на конец ноября было не вручено порядка 55 тысяч налоговых уведомлений, - пояснил спикер областного парламента.

Напомним, в настоящее время заплатить имущественные налоги вологжане обязаны до 1 декабря. И уже с первого дня просрочки должникам начисляются пени.

- Сегодня мы установили, что пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2016 год будут начисляться с 1 июля 2018-го, - сделал вывод Андрей Луценко.

Отметим, что закон вступит в силу со дня официального опубликования, а действие распространится на правоотношения, возникшие со 2 декабря 2017 года.

Тэги: налоги, пени
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