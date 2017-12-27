4 января на площади Революции состоится дискотека от диджеев радиостанции «Трансмит»

27.12.2017 [Общество]

Для вологжан и гостей города прозвучат известные хиты и новогодние песни в исполнении Елены Пахолковой, Николая Федосеева и других вокалистов Череповца.

Кульминацией шоу станет дискотека с миксами из лучших песен 2017 года от диджеев радиостанции «Трансмит» - Романа Хлебникова, Димы Романова и автора популярной программы «Дискотека Dance» диджея Томаса.

Гала-концерт станет частью новогоднего проекта «Рождественская сказка в Вологде».

Тэги: новый год
Надежда Дорошенко
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