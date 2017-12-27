Виновника гибели карпов и амуров в Кадуйском районе не ищут

27.12.2017 [Общество]

Расследования по поводу гибели карпов и амуров в Кадуйском районе не проводится. Напомним, о гибели 40 тонн рыбы в теплом канале и прудоохладителе Череповецкой ГРЭС рассказали пользователи соцсети.

Сообщалось, что погибшая рыба находилась в садках и отправлена на уничтожение. Жители полагают, что карпы погибли от горячей воды, которую сбросила ГРЭС.

В рыботоварной фирме «Диана», которая занимается разведением рыбы, официальному сайту Череповца комментарии получить не удалось. В администрации Кадуйского района журналистам сообщили, что не располагают информацией о гибели рыбы.

«Мы не в курсе. У нас официальной информации нет. Разговоры идут по поводу погибшей рыбы, она была замечена на территории промзоны Череповецкой ГРЭС. Мы послали запросы на имя руководителя рыботоварной фирмы «Диана» и на ГРЭС, но ответов пока не получили», — пояснили в администрации.

На ГРЭС сказали, что погибшей рыбы на территории станции нет и не было.

«Я видел в соцсетях пост про 40 тонн погибших карпов, но я этой рыбы не видел. Никакого общественного резонанса тоже не было, местное население к нам не обращалось. Да и рыба к нам не имеет никакого отношения. Мы разведением рыбы не занимаемся. Карпов разводит фирма «Диана», — говорит руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Череповецкой ГРЭС Александр Аминников. — Наша функция — выработка электрической и тепловой энергии. Водоемы на территории ГРЭС — технологические, используются для охлаждения нашего оборудования. Есть документация, подтверждающая это, по экологии никаких нарушений нет. Все сбросы воды с ГРЭС проходят в пределах нормативов».

В межрайонную природоохранную прокуратуру информации по поводу мертвых карпов также не поступало.

 

Тэги: Экология, рыба, нарушения
Фото Натальи Цветковой
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