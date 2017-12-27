В Вологде вынесли приговор участникам ОПГ, которые совершили 27 краж

В Вологде признаны виновными в кражах участники объединенной преступной группы.

Как сообщает областная прокуратура, трое молодых людей в возрасте от 30 до 33 лет с ноября 2016 по февраль 2017 года занимались кражами на территории Вологды и Вологодского района. Обычно мужчины залезали в гаражи или на приусадебные участки, где брали строительный, садовый и электрический инструмент, который потом перепродавали.

«Периодически члены организованной преступной группы привлекали к совершению преступлений своих знакомых, которые также были осуждены за свершение краж. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму порядка 650 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

На днях участники организованной преступной группы были признаны виновными Вологодским районным судом в совершении 27 краж.