В Вологде вынесли приговор участникам ОПГ, которые совершили 27 краж

27.12.2017 [Происшествия]

В Вологде признаны виновными в кражах участники объединенной преступной группы.

Как сообщает областная прокуратура, трое молодых людей в возрасте от 30 до 33 лет с ноября 2016 по февраль 2017 года занимались кражами на территории Вологды и Вологодского района. Обычно мужчины залезали в гаражи или на приусадебные участки, где брали строительный, садовый и электрический инструмент, который потом перепродавали.

«Периодически члены организованной преступной группы привлекали к совершению преступлений своих знакомых, которые также были осуждены за свершение краж. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму порядка 650 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

На днях участники организованной преступной группы были признаны виновными Вологодским районным судом в совершении 27 краж.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя членам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заключают в прокуратуре.

Тэги: кражи, приговор
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