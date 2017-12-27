В школы Вологды поступило оборудование, аукционы на закупку которого были отменены в 2016 году

Методические пособия и оборудование для лабораторных работ по физике и биологии завезли в школы № 8, 14, 30, 37 Вологды. Кроме того, были доукомплектованы кабинеты химии. Ученики профильных физико-математического и химико-биологического классов будут использовать в процессе обучения современные материалы.

Новое оборудование уже начали применять в школе № 14. Например, с помощью мощного стереомикроскопа ребята на уроках биологии смогут в подробностях рассмотреть любое насекомое или вещество.

- Также поступила цифровая лаборатория с датчиками температуры, освещенности, влажности, концентрации кислорода и углекислого газа в воде. Она позволяет проводить широкий спектр исследований и проектные работы. Появились и коллекции наглядных пособий для учеников всех возрастов. Это все очень интересно, позволяет изучать биологию в интерактивном формате, – рассказывает учитель биологии школы № 14 Татьяна Ганина.

Кабинеты физики оснастили оборудованием для проведения экспериментов. Это ноутбуки с большим количеством программ и обучающих материалов, наборы «Лего» для робототехники, наборы для изучения молекулярной физики, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, теперь в полной мере школьники смогут использовать и оборудование в кабинете химии, которое закупили в прошлом году. С поставкой новых компьютеров со специальным программным обеспечением его возможности расширились.

- В прошлом году эти же четыре школы получили оборудование для кабинетов химии. В этом году оборудовали кабинеты биологии и физики. На эти цели из областного бюджета городу выделено 13 миллионов рублей, – отметила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Всего современная техника в этом году поступила в семь школ Вологодской области (остальные три находятся в Череповце). Эта работа идет в рамках областной программы, которая предусматривает создание условия для введения федеральных образовательных стандартов и обеспечение оборудованием профильных классов.

Отметим, что в прошлом году вологодское УФАС обнаружило нарушения в двух аукционах по закупке оборудования для кабинетов физики и биологии, их отменили. В итоге закупку првоели в этом году. Как нам пояснили в пресс-службе городской администрации, поставщиком оборудования для школьных кабинетов стала фирма «Дрофа». По всей видимости, речь идет об ее подразделении ООО «Дрофа - Новая Школа». Newsvo не удалось найти на сайте госзакупок контракт на поставку этого оборудования – возможно, ее провели без аукциона.