В каникулы в Вологде пройдёт детская лыжная гонка

27.12.2017 [Общество]

4 января на стадионе «Локомотив» состоится большой спортивный праздник. Вологжане и гости города могут стать не только его зрителями, но и участниками.

- Все дети 2008, 2009 г.р., самых маленьких берём 2010 года рождения, смогут принять участие в лыжной гонке на 1 км. Стиль классический. Мальчики побегут отдельно от девочек. Дети, которые желают принять участие в гонках, должны иметь при себе справку от врача-педиатра и подойти за час до соревнований, чтобы мы смогли ребёнку присвоить номер участника, занести в список спортсменов. Старт в 11 утра,- рассказал руководитель МБУДО ДЮСШ по зимним видам спорта Александр Лебедев.

Родители, дети которых хотят принять участие в детской лыжной гонке, могут подать заявку по тел.: 73-24-79 или на сайте http://d10348.edu35.ru/

Детская лыжная гонка станет частью проекта «Рождественская сказка» в Вологде.

Тэги: новый год, спорт, лыжи
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