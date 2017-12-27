Вологжанина, который во время пьянки убил брата, приговорили к 7,5 годам колонии

Судом и следствием было установлено, что мужчины поссорились 30 июля 2017 года, выпивая в квартире. Старший брат, будучи пьяным, в ходе конфликта взял на кухне нож и ударил им своего 47-летнего брата, после чего ушел, оставив родственника истекать кровью в кресле. Тот вскоре умер.

В ходе расследования преступления были найдены очевидцы, которые видели мужчину выходящим из подъезда с ножом в руке и следами крови. Свою причастность к убийству мужчина сначала отрицал.

- После предъявления всех собранных в отношении арестованного данных он признал свою причастность к смерти брата, но придерживался версии причинения ему ранения по собственной неосторожности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.