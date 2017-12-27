Вологодский «Стройтранс» получит федеральную субсидию на производство троллейбусов

27.12.2017 [Экономика]

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло решение о финансовой поддержке вологодской компании «Стройтранс». Ей возместят затраты  по фиксированной скидке покупателям городского наземного электрического транспорта. Это позволит производителю снизить цену на выпускаемые троллейбусы, тем самым, существенно повысив конкурентоспособность, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Задача правительства области – помочь предприятию развить выпуск троллейбусов на территории Вологодской области, поддержать производство с многолетней историей и традициями, - пояснил председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. - Нами велась активная работа с Минпромторгом России по предоставлению предприятию из федерального бюджета субсидий. В итоге компания получила  субсидию в размере 5 млн рублей на каждый произведенный троллейбус. Это очень серьезная поддержка, и, надеюсь, с ее помощью предприятие покажет значительные темпы роста в 2018 году. Все предпосылки для этого имеются.

Компания «Стройтранс» арендует производственные площади предприятия «Транс-Альфа Электро».  Компания обладает всей необходимой конструкторской и технологической документацией, лицензиями на производство троллейбусов, оборудованием. В настоящее время предприятие обеспечено заказами на поставку  транспортных средств  в Махачкалу и  Мурманск.

Как сообщалось ранее, среди учредителей ОАО «Стройтранс» - ЗАО "Горстройзаказчик" и обанкротившийся "Вологдаэлектротранс". Гендиректором "Стройтранса", как следует из открытых источников, является Александр Лазарев. Это бывший гендиректор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», которого в 2017 году осудили за сокрытие денег организации от взыскания по налогам. Ему назначили штраф, но от наказания он был освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Какое-то время должность гендиректора "Стройтранса" также занимал Илья Рассадин - ныне гендиректор ООО "Киноцентр "Вологда".

24 сентября 2014 года в налоговую инспекцию было подано уведомление о принятии решения о ликвидации "Стройтранса", а 22 июня 2016 года в налоговую снова поступило заявление о регистрации "Стройтранса".

Тэги: троллейбусы, Транс-Альфа ЭЛЕКТРО
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