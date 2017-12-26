В каникулы вологжане могут принять участие в развлекательной семейной программе на Кремлевской площади

26.12.2017 [Общество]

Со 2 по 4 января с 12 часов (ред. - время окончания будет зависеть от погодных условий) вологжан и гостей города приглашают на Кремлёвскую площадь на программу «Новогодний костёр».

Вологодские театры покажут мини-спектакли, а потом зрители новогодней программы сами смогут стать главными героями семейного праздника: принять участие в спортивных эстафетах, конкурсах, новогодних забавах и играх.

Программа «Новогодний костёр» будет проходить в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде».

Тэги: новый год
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