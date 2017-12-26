Череповецкая «Северсталь» проиграла хабаровскому «Амуру»

26.12.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила хабаровскому «Амуру» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоялся сегодня на «Платинум-арене» в Хабаровске.


Счеты был открыт в середине матча: хозяева площадки сумели воспользоваться удалением череповчанина Максима Рыбина и вышли вперед. «Северсталь» ответила голом спустя полторы минуты, шайбу забросил Максим Веревкин.  Тут же чех Томаш Зогорна вновь вывел хабаровчан вперед. 2:1 после двух периодов, примечательно что все три шайбы были заброшены менее, чем за три минуты.

На старте третьего периода Максим Рыбин вновь сравнивает счет. После череповчане получили две возможности поиграть в большинстве, но забить в эти четыре минуты «Северстали» не удалось. Потом "Амур" забил две шайбы в ворота Юлиуса Гучека в конце матча. Череповчане терпят поражение от «Амура» 2:4.

В поездке по Дальнему Востоку череповчане смогли заработать 4 очка из 9 возможных, и после поражения от «Амура» ещё больше отдалилась от зоны плей-офф. Следующий матч череповчане проведут 29 декабря, на своем льду примут нижегородское «Торпедо».

 

Тэги: ХК «Северсталь»
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