Вологжанин Владимир Клубов завоевал бронзу Всероссийских соревнований по настольному теннису

С 20 по 24 декабря в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок Петра I». В них приняло участие более 140 спортсменов из 33 регионов России - от Калининграда до Приморского края.



Вологодскую область на соревнованиях представлял Владимир Клубов. Он занял 7 место в личном первенстве и стал бронзовым призером в паре с Николаем Осадчевым из Магнитогорска.



Напомним, что Владимир Клубов не раз становился призером Всероссийских соревнований. Так только в 2017 году Владимир выиграл золото в Великом Новгороде и серебро в Саратове.



