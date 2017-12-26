Вологжанин Владимир Клубов завоевал бронзу Всероссийских соревнований по настольному теннису

26.12.2017 [Спорт]

С 20 по 24 декабря в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок Петра I». В них приняло участие более 140 спортсменов из 33 регионов России - от Калининграда до Приморского края.

Вологодскую область на соревнованиях представлял Владимир Клубов. Он занял 7 место в личном первенстве и стал бронзовым призером в паре с Николаем Осадчевым из Магнитогорска.

Напомним, что Владимир Клубов не раз становился призером Всероссийских соревнований. Так только в 2017 году Владимир выиграл золото в Великом Новгороде и серебро в Саратове.

 

Тэги: настольный теннис
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