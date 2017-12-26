Россияне просят у великоустюгского Деда Мороза заморозить ипотечную ставку

26.12.2017 [Общество]

Накануне великоустюгский Дед Мороз встретился с вологодскими журналистами и рассказал, что в этом году просят у волшебника в подарок дети и взрослые, какой подарок он попросил на Новый год для себя и что любит почитать в предпраздничной суете.

Вологда стала девятнадцатым городом, который Дед Мороз посетил в рамках своёго новогоднего турне вместе с партнёром - телеканалом НТВ. 

Конечно, больше всего писем Деду Морозу приходит от детей.

- Много просят подарков, связанных с хобби, например, спортивный инвентарь, абонемент в бассейн и т.д. Оказалось, что искусство выжигания - выжигательные аппараты, которые были популярны лет 30 назад, популярны и сейчас. Очень много добрых писем, но у добрых писем есть конкуренты в виде списков всевозможных гаджетов. Как правило, они начинаются не с "Привет!", а с закорючек (ред. - ссылки на нужный гаджет).

Примерно треть писем - это письма от взрослых.

- Очень разные письма. Кто-то пишет: закрой ипотеку или хотя бы заморозь ипотечную ставку. Просят мужей. Женщины чаще просят вторую половинку, чем мужчины. Просят волшебную палочку, но такую волшебную палочку, чтобы изменить мир к лучшему. Пишут письма, в которых душу изливают: жалуются на мужскую половину, что не самостоятельные. Дедушка, помоги, вразуми! Пишут люди 50-55-60-70 лет. Это письма, как правило, о родственниках и о своих планах. Люди радуются жизни, открывают через интернет для себя разные страны, путешествуют, осваивают новые профессии, несмотря на возраст. И это здорово!

Дед Мороз рассказал также о письмах, в которых просят пожарки не для себя: просят для родственников, соседей - инвалидную коляску, необходимое для жизни лекарство, тренажёр для восстановления после болезни. Зимний волшебник подчеркнул, что к таким людям они едут в первую очередь.

По словам Деда Мороза, для себя на Новый год он загадал, чтобы в России не было детских домов.

- Мы видим очень непростые ситуации, видим жизнь изнутри. В каких только закоулках нашей страны мы не были. Мы едем не просто в Казань, а мы едем в какой-то отдалённый микрорайон Казани в конкретную квартиру пятиэтажки на четвёртом этаже. Мы едем не просто на Дальний Восток, мы едем в конкретную простую семью. И моё желание только одно: если будут слёзы, то чтобы они были от счастья. Чтобы это случилось, мы должны объединиться всем миром. Для меня главная боль - это количество детских домов, в которые мы идём. Иной раз ты берёшь его за руку, он не проговаривает это вслух, но по глазам читается:" Я хочу домой! Я хочу семью! Я хочу маму! Грустно, но я надеюсь, что когда-нибудь всем миром мы эту ситуацию изменим.

На вопрос, какие книги читает Дед Мороз, он ответил, что это сказки.

- Читаю книгу одну, но очень большую. Это книга сказок. Огромное количество сказок, которые мы не знаем и так хочется, чтобы все они нашли своего читателя.

В этот год предновогодне путешествие Деда Мороза началось 1 ноября с Владивостока. Потом были Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск и другие. Всего за два месяца путешествия зимний волшебник посетил 25 городов. Сегодня Деда Мороза встречает Череповец, затем он отправится в Ярославль. Завершится тур 30 декабря в Москве.

В тот же день вечером Дед Мороз уже будет в Вологде, где в 18:00 на площади Революции вместе с костромской Снегурочкой зажжёт огни на главной новогодней ёлке.

Тэги: Дед Мороз, новый год
Фото: Newsvo
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