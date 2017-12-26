В новогодние каникулы в Вологде пройдет футбольный турнир на снегу

4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде взрослые и дети в смогут поиграть в футбол на снегу.

- Команды будем формировать от четырёх человек. Каждая игра будет по 15 минут с перерывами на отдых. Форма одежды - зимняя спортивная. Будут две площадки, на которых в футбол сыграют дети и родители наших воспитанников. Игры будут идти параллельно. Весь турнир продлится около одного часа,- рассказал председатель федерации футбола г. Вологды и директор спортивной школы СДЮСШОР №3 по футболу Дмитрий Жиобакас.

Чтобы стать участником футбольной команды, необходимо заявить о своём желании по телефону 8-921-230-1114 или отправить заявку на участие на электронную почту fs35@yandex.ru

Футбольный турнир на снегу начнется в 12:30 (ред. - начало футбольного турнира указано приблизительно) в рамках Фестиваля зимних видов спорта, который 4 января пройдёт на стадионе "Локомотив".