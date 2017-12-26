В новогодние каникулы в Вологде пройдет футбольный турнир на снегу

26.12.2017 [Общество]

4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде взрослые и дети в смогут поиграть в футбол на снегу.

- Команды будем формировать от четырёх человек. Каждая игра будет по 15 минут с перерывами на отдых. Форма одежды - зимняя спортивная. Будут две площадки, на которых в футбол сыграют дети и родители наших воспитанников. Игры будут идти параллельно. Весь турнир продлится около одного часа,- рассказал председатель федерации футбола г. Вологды и директор спортивной школы СДЮСШОР №3 по футболу Дмитрий Жиобакас.

Чтобы стать участником футбольной команды, необходимо заявить о своём желании по телефону 8-921-230-1114 или отправить заявку на участие на электронную почту fs35@yandex.ru

Футбольный турнир на снегу начнется в 12:30 (ред. - начало футбольного турнира указано приблизительно) в рамках Фестиваля зимних видов спорта, который 4 января пройдёт на стадионе "Локомотив".

Тэги: Футбол, новый год
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом
В Вологде клиенты «Почты России» подрались в очереди
26.12.2017 [Общество]

Россияне просят у великоустюгского Деда Мороза заморозить ипотечную ставку

84
0
26.12.2017 [Общество]

Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах

1883
0
26.12.2017 [Общество]

"Магистрали" не хватает: в Вологде выделят еще 30 млн рублей на уборку улиц от снега

920
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россияне просят у великоустюгского Деда Мороза заморозить ипотечную ставку
В новогодние каникулы в Вологде пройдет футбольный турнир на снегу
В Вологде пройдёт рождественская ночная гонка на лыжах с возрастным гандикапом
Череповчанин украл 20 тысяч рублей из зарплаты своего коллеги по работе
Пострадавшие от пожара в Никольске в мае 2017 года все еще не могут получить жилье
Вологодские конькобежцы завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях
Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах
 
22.12.2017 [Общество]

Забор преткновения

2855
0
26.12.2017 [БлогоVO]

О нынешней кампании КПРФ написал ещё классик коммунистической пропаганды

152
0
26.12.2017 [Обзор Прессы]

Ребенка-инвалида пытались выгнать с зоовыставки другие посетители

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика