В Вологде пройдёт рождественская ночная гонка на лыжах с возрастным гандикапом

4 января на стадионе "Локомотив" пройдёт рождественская ночная гонка на лыжах с возрастным гандикапом* (ред. - II этап Кубка ВологдаМарафон-2018). Принять в ней участие могут все желающие от 16 лет. Женщины едут 10 км, мужчины 20 км.

Гонка проводится свободным стилем с налобными фонариками у всех участников. У кого их нет, организаторы выдадут фонарики на время гонки.

- Чем старше участник по возрасту, тем раньше он стартует. Время между стартом участников разных годов рождения устанавливают организаторы. Более молодые участники догоняют тех, кто старше. Кто первый финиширует, тот и чемпион,- рассказал председатель ВРОО ВологдаМАрафон Валерий Прыгов.

Стартует рождественская ночная гонка в 16:00. Участие в ней платное. Более подробнe. информацию о II этапе Кубка ВологдаМарафон-2018 можно найти на сайте.

Гандикап — в спорте способ отражения лидерства на предыдущих этапах в более раннем выпуске на старт в последующих, синоним слова «фора».