Череповчанин украл 20 тысяч рублей из зарплаты своего коллеги по работе

Накануне в полицию Череповца с заявлением о краже крупной суммы денег обратился 24-летний молодой человек.

Он рассказал, что накануне вечером после работы он со своим коллегой пошел получать заработную плату. В кассе им на двоих выдали табель и наличные. Напарник отдал коллеге часть денег и предложил зайти в кафе, где он вернет оставшуюся часть зарплаты. В кафе череповчанин отвлекся на телефонный звонок, а, вернувшись, обнаружил, что коллега уже ушел, так и не отдав ему деньги.

Вскоре 22-летний молодой человек был задержан полицией. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Присвоенные деньги череповчанин уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущербы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.