Пострадавшие от пожара в Никольске в мае 2017 года все еще не могут получить жилье

26.12.2017 [Общество]

В Никольском районе не оказалось маневренного жилищного фонда, как того требует закнодательство.

«Прокуратура Никольского района в судебном порядке требует создать на территории города Никольска маневренный жилищный фонд и обеспечить пострадавших от пожара граждан земельными участками. Надзорными мероприятиями установлено, что жилые помещения маневренного фонда вследствие их отсутствия местным жителям до настоящего времени не предоставлялись», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением об обязании администрации Никольска создать маневренный жилищный фонд. Также прокуратура обязала местные власти через суд предоставить жителям земельные участки, соответствующие требованиям законодательства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры Никольского района.

Напомним, что в мае этого года в городе сгорело три многоквартирных жилых дома.  В домах было зарегистрировано 66 человек, в том числе 17 детей. Один из пострадавших домов на улице Садовой местная администрация включила в программу капитальных ремонтов  после того, как погорельцы обратились за помощью к журналистам. В сентябре дом был отремонтирован, но проблема с погорельцами из других домов так и не решена.

Так, 10 человек, которые пострадали от пожара, были включены в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка. Сгоревшие квартиры были единственным жильем этих никольчан.

«Вместе с тем в нарушение ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 10 Закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» предлагаемые земельные участки не соответствуют предъявляемым требованиям в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры», - сообщают в прокуратуре области.

Земельные участки оказались, по сути, в лесу, без каких-либо коммуникаций.

Тэги: жилье, власть
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом
В Вологде клиенты «Почты России» подрались в очереди
26.12.2017 [Происшествия]

Житель Харовска украл из магазина три литра джин-тоника и сразу выпил

811
0
25.12.2017 [Общество]

Администрация Вологды изменила условия конкурса на обслуживание маршрута №37Э

1312
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Россияне просят у великоустюгского Деда Мороза заморозить ипотечную ставку
В новогодние каникулы в Вологде пройдет футбольный турнир на снегу
В Вологде пройдёт рождественская ночная гонка на лыжах с возрастным гандикапом
Череповчанин украл 20 тысяч рублей из зарплаты своего коллеги по работе
Пострадавшие от пожара в Никольске в мае 2017 года все еще не могут получить жилье
Вологодские конькобежцы завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях
Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах
 
22.12.2017 [Общество]

Забор преткновения

2855
0
26.12.2017 [БлогоVO]

О нынешней кампании КПРФ написал ещё классик коммунистической пропаганды

152
0
26.12.2017 [Обзор Прессы]

Ребенка-инвалида пытались выгнать с зоовыставки другие посетители

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика