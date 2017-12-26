Пострадавшие от пожара в Никольске в мае 2017 года все еще не могут получить жилье

В Никольском районе не оказалось маневренного жилищного фонда, как того требует закнодательство.

«Прокуратура Никольского района в судебном порядке требует создать на территории города Никольска маневренный жилищный фонд и обеспечить пострадавших от пожара граждан земельными участками. Надзорными мероприятиями установлено, что жилые помещения маневренного фонда вследствие их отсутствия местным жителям до настоящего времени не предоставлялись», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением об обязании администрации Никольска создать маневренный жилищный фонд. Также прокуратура обязала местные власти через суд предоставить жителям земельные участки, соответствующие требованиям законодательства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры Никольского района.

Напомним, что в мае этого года в городе сгорело три многоквартирных жилых дома. В домах было зарегистрировано 66 человек, в том числе 17 детей. Один из пострадавших домов на улице Садовой местная администрация включила в программу капитальных ремонтов после того, как погорельцы обратились за помощью к журналистам. В сентябре дом был отремонтирован, но проблема с погорельцами из других домов так и не решена.

Так, 10 человек, которые пострадали от пожара, были включены в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка. Сгоревшие квартиры были единственным жильем этих никольчан.

«Вместе с тем в нарушение ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 10 Закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» предлагаемые земельные участки не соответствуют предъявляемым требованиям в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры», - сообщают в прокуратуре области.

Земельные участки оказались, по сути, в лесу, без каких-либо коммуникаций.