Вологодские конькобежцы завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях

Накануне в Москве завершился IV этап Открытого кубка "Юный конькобежец". Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Дарина Кренделева, Станислав Кукушкин, Алёна Фадеева и Павел Варлыгин.

Наилучших результатов сумели добиться Станислав Кукушкин, который занял первое место на дистанции 500 метров среди юношей младшего возраст, и Дарина Кренделева, занявшая второе место на аналогичной дистанции у девушек.