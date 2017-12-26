Вологодские конькобежцы завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях
26.12.2017 [Спорт]
Накануне в Москве завершился IV этап Открытого кубка "Юный конькобежец". Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Дарина Кренделева, Станислав Кукушкин, Алёна Фадеева и Павел Варлыгин.
Наилучших результатов сумели добиться Станислав Кукушкин, который занял первое место на дистанции 500 метров среди юношей младшего возраст, и Дарина Кренделева, занявшая второе место на аналогичной дистанции у девушек.
Фото: спорт-центр35.рф
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