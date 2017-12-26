Клиенты «Северного кредита» не могут снять деньги в банкоматах

Клиенты «Северного кредита» в Вологде не могут снять деньги в банкоматах. Ранее сообщалось, что в городе работают шесть банкоматов банка, кроме того, без процентов можно снять деньги в «СГБ». Однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

- Банкоматы «Северного кредита» не работают, в «СГБ» снять деньги также не удалось, - рассказала Newsvo пенсионерка из Вологды (ред. - проблема именно с картами "Северного кредита, не с банкоматами СГБ).

Ранее в «Северном кредите» сообщали, что денег на всех в декабре не хватит, но заверили, что клиенты получат их после Нового года.

Среди клиентов «Северного кредита» в Вологде много пенсионеров – банк участвовал в проекте «Забота». Многие из них не успели снять пенсию с карточек, и перед Новым годом остались без денег. В Пенсионном фонде в Вологде скопились огромные очереди. Вологжан, получавших пенсию на счет в «Северном кредите», просят изменить способ ее доставки.

Напомним, что с 25 декабря банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции. Он отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). В банке рассказали, что назначенный недавно врио председателя правления Сергей Крылов исчез. Как выяснил Newsvo, 19 декабря он получил право действовать от имени банка без доверенности.