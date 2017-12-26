Два человека попали в больницу после стрельбы из травмата возле ресторана «Белладжио» в Вологде

26.12.2017 [Происшествия]
Два человека попали в больницу после стрельбы из травмата возле ресторана «Белладжио» в Вологде

Два человека были госпитализированы накануне после драки возле ресторана «Белладжио» в Вологде. Сигнал о происшествии на улице Орлова поступил в полицию накануне около 20.30.

На место выехали ближайшие дежурившие наряды полиции. По предварительной версии областного УМВД, у 37-летнего мужчины возник конфликт с 50-летним вологжанином.

- В результате пострадали два местных жителя 30 и 29 лет. Пострадавшие с травмами были доставлены в медучреждение. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

К ресторану вызывали скорую, до ее приезда пострадавшим оказали помощь врачи, которые в тот вечер находились в "Белладжио".

Через некоторое время злоумышленник сам приехал в дежурную часть полиции. Характер травм пострадавших, причину конфликта и что именно произошло, корреспонденту Newsvo в полиции сказать не смогли. По данным ИА «Северинформ», подозреваемый ранил 30-летнего и 29-летнего мужчин из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Тэги: драка, травматика
Фото: severinform.ru
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