"Магистрали" не хватает: в Вологде выделят еще 30 млн рублей на уборку улиц от снега

Департамент городского хозяйства города Вологды планирует в 2018 году заключить еще один контракт на уборку города снега - его стоимость 30 млн рублей. Примечательно, что речь идет об уборке тех же самых улиц, на которые уже заключен контракт с "Магистралью".

Напомним, что 5 сентября 2016 года администрация города Вологды заключила трехлетний контракт с ООО «Магистраль» «на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Город Вологда»». Этот контракт подразумевает, в том числе, уборку автомобильных дорог Вологды от снега.

В прошлогоднем контракте с «Магистралью» четко прописаны улицы, которые надо убирать в течение срока действия договора и общая площадь территории, которая подлежит уборке (это почти вся территория Вологды). Срок выполнения работ согласно контракту - с 01.10.2016 по 30.09.2019. Цена работ на период всего действия контракта была установлена «твердая» - 751 175 694 руб. (на 2016 год – 50 391 748 руб., на 2017 год – 238 050 200 руб., на 2018 год – 258 872 025 руб., на 2019 год – 203 861 720 руб.). Это стоимость всех видов работ по уборке улиц, проводимых круглый год.

На уборку снега в 2018 году город выделил «Магистрали» 82 876 635 рублей. Но 15 декабря этого года на госзакупках был размещен еще один контракт на уборку снега в 2018 году. Стоимость выполнения работ - 30 298 984 рублей. В нем перечислены те же самые улицы, что и в контракте с «Магистралью»: территория уборки в двух контрактах полностью совпадает. Победитель этого аукциона определится 15 января. Если победителем этого аукциона снова окажется "Магистраль", то за уборку одних и тех же улиц ей будут платить по двум контрактам. Если же аукцион выиграет другая фирма, то они будут убирать одни и те же улицы, и как между ними будут распределены обязанности, непонятно.

Исполнитель контракта должен быть определен в январе, после праздников. В контракте есть небольшое пояснение – это дополнительные работы.

«Магистраль» есть и будет выполнять свои работы дальше. По контракту они должны убирать улицы раз в три дня. Опыт прошлых лет показал, что этого недостаточно. Было решено заключить дополнительный контракт, чтобы Вологда была всегда чистой от снега», - пояснили Newsvo в департаменте городского хозяйства администрации Вологды.

Напомним, что в октябре 2017 года арбитражный суд обязал администрацию Вологды выплатить ООО «Магистраль» 67 миллионов рублей за уборку и вывоз снега «сверх нормы» зимой 2016-2017 года.

В 2018 году администрация Вологды также планирует заключить контракт с ООО «СтройКомСервис» «на выполнение работ по содержанию парков, садов, скверов, бульваров, площадей и малых архитектурных форм на территории муниципального образования «Город Вологда». Цена контракта – 20 648 470 рублей. В прошлогоднем контракте с «Магистралью» парки и скверы учтены не были.