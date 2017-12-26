В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Череповце накануне вечером 12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. Место происшествия в интересах несовершеннолетней следственное управление не сообщают.

Известно, что девочка была доставлена в больницу, где ее прооперировали. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное. По предварительным данным, девочка ранее убегала из дома и накануне попыталась через окно покинуть квартиру.

По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты опрашивают очевидцев, разбираются в причинах падения ребенка и условиях воспитания девочки, рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.