На семи улицах Вологды ограничат парковку машин до конца марта

26.12.2017 [Общество]

Дорожные знаки, ограничивающие места парковки, установят на семи улицах Вологды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось об ограничениях на улицах Ветошкина и Яшина, позже власти приняли решение запретить стоянку автомобилей также на улицах Добролюбова, Псковской, Ильюшина, Яшина и Пречистенской набережной.

Ограничение заключается в том, что по определенным сторонам улицы нельзя будет парковаться по четным или нечетным дням. На некоторых дорогах запрет на парковку будет действовать по выходным и праздникам. Об этом тоже сообщат дорожные знаки.

Знаки будут действовать до конца марта, пока в городе не растает снег.  В городской администрации говорят, что это необходимо для расчистки этих дорог от снега и его беспрепятственного вывоза. Водителей убедительно просят обращать на них внимание и соблюдать предъявляемые требования, в противном случае машина может быть эвакуирована на штрафстоянку.

Уборка дорог, дворов и территорий рядом с торговыми центрами в новогодние праздники будет контролироваться несколькими структурами.

«Будет организовано дежурство как представителей администрации, так и контролирующих органов, которые будут привлекать нарушителей к административной ответственности. Дежурство запланировано и у сотрудников управляющих компаний. Поэтому, если появились какие-то жалобы по уборке придомовой территории, звонить нужно сначала именно в управляющую компанию. А если там не отозвались и не оказали помощь, то уже потом сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу», – пояснил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Напомним, телефон единой дежурно-диспетчерской службы Вологды – 72-35-53.

Тэги: снег, парковки
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