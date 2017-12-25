4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде можно будет бесплатно покататься на коньках

Взрослые и дети 4 января могут не платить за вход на каток стадиона "Локомотив" с 11:00 до 17:00. Бесплатное массовое катание будет организовано в рамках Фестиваля зимних видов спорта, который в этот день пройдёт на стадионе "Локомотив".

Вечером катание снова станет платным.

- С 5 до 6 вечера у нас технологический перерыв. После 6 вечера будем работать в обычном режиме, - рассказал корреспонденту Newsvo директор МАУДО Сдюсшор №4 по конькобежному спорту Сергей Горохов.

Фестиваль зимних видов спорта станет частью проекта "Рождественская сказка в Вологде".