4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде можно будет бесплатно покататься на коньках
25.12.2017 [Общество]
Взрослые и дети 4 января могут не платить за вход на каток стадиона "Локомотив" с 11:00 до 17:00. Бесплатное массовое катание будет организовано в рамках Фестиваля зимних видов спорта, который в этот день пройдёт на стадионе "Локомотив".
Вечером катание снова станет платным.
- С 5 до 6 вечера у нас технологический перерыв. После 6 вечера будем работать в обычном режиме, - рассказал корреспонденту Newsvo директор МАУДО Сдюсшор №4 по конькобежному спорту Сергей Горохов.
Фестиваль зимних видов спорта станет частью проекта "Рождественская сказка в Вологде".