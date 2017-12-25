Открытие и ведение расчетного счета – 0 рублей: в банке «Вологжанин» стартовала акция для юридических лиц и предпринимателей

Выгодные условия и оперативное открытие расчетного счета предлагает корпоративным клиентам банк «Вологжанин». В рамках акции предусмотрено бесплатное открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», изготовление и заверение копий документов, необходимых для открытия расчетного счета. Более того, банк устанавливает для участников акции льготный период по обслуживанию счета и осуществлению платежей в течение трех месяцев.

Принять участие в акции может любая организация или индивидуальный предприниматель, заключившие договор на расчетно-кассовое обслуживание в банке «Вологжанин» в период с 22 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

Подробные условия акции – в офисах банка, обслуживающих юридических лиц и предпринимателей, а также на сайте bankvl.ru. ЗАО «Банк «Вологжанин». Лицензия №1896 ЦБ РФ от 21.06.2012.