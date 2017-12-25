Начальником департамента экономического развития Вологодской области стал топ-менеджер из Москвы

25.12.2017 [Политика]

Департамент экономического развития Вологодской области возглавил Евгений Меньшиков. Ранее он занимал руководящие должности в московских компаниях: работал заместителем финансового директора в ЗАО «ТРВ-АВИА» и финансовым директором по совместительству в ЗАО «Морспецтехника».

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что цели и задачи, озвученные им в инвестиционном послании - это задачи департамента экономического развития. Среди них – обеспечение роста инвестиций в экономику региона, повышение эффективности работы по взаимодействию с инвесторами в режиме «одного окна», обеспечение развития моногородов области, повышение эффективности государственной поддержки промышленных предприятий региона.

Ранее обязанности начальника департамента экономического развития области исполнял заместитель руководителя департамента - Юрий Сенько. Предыдущий начальник департамента, Кирилл Торопов, покинул пост в июне 2016 года.

Справка

Евгений Валерьевич Меньшиков родился 31 марта 1980 г. в городе Улан-Батор в Монголии. В 2002 году закончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист. Работал в таких крупных компаниях, как «Северсталь-групп», «Трансмашхолдинг», «Скай Линк», «Московская Сотовая Связь», «Росморпорт».

Кроме того, сменился директор Территориального Фонда ОМС Вологодской области. Постановлением правительства Вологодской области  от 15.12.2017 №1109 на эту должность назначени назначен Сергей Николаевич Мартов. Ранее он преподавал в орловском и московскмо вузах.

Тэги: правительство области
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