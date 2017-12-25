Волейболистки череповецкой «Северянки» выиграли все матчи сезона

В минувшие выходные череповецкая «Северянка» в мачте Регулярного чемпионата Высшей лиги А на выезде встречалась с «Тюмень-ТюмГУ».

Команда Тюменского государственного университета выиграла первый сет в первом матче. А шесть следующих партий, три - в субботнем матче и три - в воскресенье, остались за «Северянкой». При этом «Тюмень-ТюмГУ» больше ни разу не удалость набрать больше 20 очков в сете.



Игры окончились победой «Северянки» со счетом 3:1 в первом матче и 3:0 во втором.



18 побед в 18 матчах - таков итог выступления череповецкого коллектива в этом сезоне. Следующие матчи «Северянка» проведет уже после Нового года. 13 и 14 января на своей площадке череповчанки примут тульскую «Тулицу».

