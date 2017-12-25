247 млн рублей выделено на ремонт дворов и общественных пространств в Вологде в 2018 году

25.12.2017 [Общество]

В 2018 году в Вологде на реализацию проекта «Городская среда» будет выделено 247 млн рублей: около 147 млн рублей из регионального и федерального бюджетов и 100 млн из городского.

- На дворовые территории из этой суммы будет потрачено около 215 млн рублей, остальная часть суммы пойдет на благоустройство общественных пространств. Были поданы заявки на благоустройство 25 общественных пространств. Учитывая востребованность мест общего пользования, для каждого района они значимы, общественной комиссией было принято решение спросить мнение вологжан, какие территории нуждаются в ремонте в первую очередь. Это будет анкетный опрос, не через интернет, по типу голосования. Можно будет выбрать от двух до трех общественных пространств, - рассказал заместитель мэра Вологды Антон Мусихин.

Опрос планируют провести в первом квартале 2018 года, а в мае уже заключить договоры на ремонт с подрядчиками. Количество общественных пространств, которые будут благоустроены, зависит от их типа, но, как ожидается, это будут два места общего пользования.

Рейтинговый список дворовых территорий, которые будут отремонтированы в 2018-2022 годах, уже опубликован на сайте городской администрации. Первые 54 пункта – это те дворы, которые попадут в программу в следующем году.

Тэги: ремонт дворов
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