В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят многоуровневый салют

25.12.2017 [Общество]

В новогоднюю ночь на площади Революции можно будет посмотреть многоуровневый салют.

Праздничный фейерверк начнётся в 2 часа и будет длиться 4 минуты. Заряды запустят на высоту от 40 до 100 метров одновременно по несколько залпов и по одному.

- Наша задача - сделать фейерверк красочным и художественным. Определенный объем зарядов можно так распланировать, чтобы все выглядело масштабно. Когда запускать и какие именно заряды, на какую высоту – все это имеет значение. Поэтому еще до составления программы все это продумывается и потом прописывается с помощью специальной программы на компьютере. Вся пиротехника лицензированная и сертифицированная, – рассказал новостному сайту городской администрации Вологда.РФ организатор и сценарист фейерверка Леонид Хабаров.

Как сообщают организаторы, время салюта - 2 часа ночи - выбрано для того, чтобы жители всех районов города успели добраться до площади Революции.

Предполагается, что, в соответствии с требованиями безопасности, на время салюта будет перекрыто движение по некоторым участкам центральных улиц.

Тэги: новый год, салют
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Клиенты «Северного кредита» в Вологде жалуются на невозможность снять с карт более 15 тысяч рублей
В банке "Северный кредит" в Вологде ограничили снятие наличных в банкоматах до 5 тысяч рублей в сутки
Вологду признали «богатым и несамостоятельным» городом
В Вологде закрылся обманывавший клиентов «Медцентр»
Программист Великоустюгской ЦРБ набрал кредитов на миллион рублей и признан банкротом
Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом
Вологодский банк «Северный кредит» прекратил финансовые операции
Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом
В "Северном кредите" рассказали, что у них исчез врио председателя правления
В Великом Устюге не разрешили проводить гей-парад в канун Нового года
25.12.2017 [БлогоVO]

Cброс канализационных вод

470
0
23.12.2017 [БлогоVO]

40 тонн карпа и амура погибло

3030
1
25.12.2017 [Новости компаний]

Обращение к клиентам АО КБ «Северный Кредит»

3021
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Волейболистки череповецкой «Северянки» выиграли все матчи сезона
247 млн рублей выделено на ремонт дворов и общественных пространств в Вологде в 2018 году
В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят многоуровневый салют
В Вологодской области стало больше преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством
В новогоднюю ночь проезд в автобусах Вологды будет стоить 40 рублей
Ректором ВоГУ назначили начальника департамента госслужбы Вячеслава Приятелева
Администрация Вологды изменила условия конкурса на обслуживание маршрута №37Э
 
22.12.2017 [Общество]

Забор преткновения

2447
0
25.12.2017 [БлогоVO]

Продемонстрировав успешные показатели на протяжении всей деятельности ...

196
0
25.12.2017 [Обзор Прессы]

Еще никто не рисовал Россию так, как эта череповецкая художница: 10 портретов

109
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика