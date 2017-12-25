В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят многоуровневый салют

В новогоднюю ночь на площади Революции можно будет посмотреть многоуровневый салют.

Праздничный фейерверк начнётся в 2 часа и будет длиться 4 минуты. Заряды запустят на высоту от 40 до 100 метров одновременно по несколько залпов и по одному.

- Наша задача - сделать фейерверк красочным и художественным. Определенный объем зарядов можно так распланировать, чтобы все выглядело масштабно. Когда запускать и какие именно заряды, на какую высоту – все это имеет значение. Поэтому еще до составления программы все это продумывается и потом прописывается с помощью специальной программы на компьютере. Вся пиротехника лицензированная и сертифицированная, – рассказал новостному сайту городской администрации Вологда.РФ организатор и сценарист фейерверка Леонид Хабаров.

Как сообщают организаторы, время салюта - 2 часа ночи - выбрано для того, чтобы жители всех районов города успели добраться до площади Революции.

Предполагается, что, в соответствии с требованиями безопасности, на время салюта будет перекрыто движение по некоторым участкам центральных улиц.