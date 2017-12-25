В Вологодской области стало больше преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством

Вологодская область оказалась потерпевшей в сфере дистанционных мошенничеств, т.е. много вологжан становятся жертвами таких мошенников. Число криминальных афер с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло в этом году на два процента. Причем раскрываемость таких преступлений низкая – всего 6% от их общего количества.

«Основными видами преступлений в рассматриваемой сфере являются так называемые дистанционные мошенничества, общее количество которых в текущем году увеличилось на 18 %. В том числе совершенных с использованием информационных технологий – на 6,5 %», - прокомментировал ситуацию и.о. начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области Владимир Веселов на коллегии в прокуратуре.

Так, растет число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В том числе есть факты сбыта наркотиков с помощью информационно-коммуникационных технологий. С помощью интернета, телефона и других средств связи растут преступления, связанные с подделками, сбытом подложных документов, незаконным оборотом специальных технических средств. Есть даже случай организации террористической деятельности.

«Остро стоит проблема против половой неприкосновенности в рассматриваемой сфере», - добавил Владимир Веселов.

Люди, которые занимаются мошенничеством, используя информационно-коммуникационные технологии, находятся, в основном за пределами Вологодской области. Владимир Веселов отметил, что наш регион в данном случае можно считать потерпевшим. С целью раскрытия преступлений сотрудниками УМВД по Вологодской области проведено более 350 дней в командировках. Вологодские полицейские выезжали в Башкирию, Адыгею, Ямало-Ненцкий автономный округ, Ростовскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Свердловскую, Омскую область и другие регионы.

Благодаря командировкам удалось повысить раскрываемость дел, связанных с дистанционным мошенничеством. Однако процент раскрываемости до сих пор очень низкий – всего 6%.

В этом году в суд направлены уголовные дела в отношении 129 человек. В 2016 году эта цифра была в три раза меньше.

«Основной причиной приостановки предварительного следствия является неустановление места обналичивания денежных средств. Большая часть указанных преступлений связана с использованием обезличенных сим-карт, продаваемых представителями операторов сотовой связи. При этом следует отметить, что в ходе следственных проверок и расследования уголовных дел запросы сотовым операторам по решению суда направляются в их головные в города Москва и Санкт-Петербург и не исполняются в течение нескольких месяцев. Аналогично исполняют запросы и банковские организации», - пояснил Владимир Веселов, добавив, что банковская тайна и тайна телефонных переговоров гарантирована конституцией РФ и федеральным законодательством.

На базе областного управления уголовного розыска создан специализированный отдел, основным направлением которого является борьба с дистанционными хищениями. Аналогичные подразделения созданы в Вологде и в Череповце. Привлечены также следователи и дознаватели.