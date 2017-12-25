В новогоднюю ночь проезд в автобусах Вологды будет стоить 40 рублей

В ночь с 31 декабря на 1 января после 00.00 часов в Вологде проезд в общественном транспорте подорожает до 40 рублей.

- Сначала автобусы будут ездить до 23.30 по тем правилам, которые сейчас существуют – со всеми проездными и по нынешним тарифам. В ночное время, непосредственно в сам Новый год, работа будет осуществляться по 7 автобусным маршрутам. Их расписание в новогоднюю ночь будет размещено на официальном сайте. Это маршруты, соединяющие центр и Лукьяново, от больничного комплекса через центр и до «Бригантины», улица Дальняя – центр, Архагнельская – Ильюшина, Лоста – ВПИ, несколько рейсов будут из Молочного в центр и из Прилук в центр, - сообщил заместитель мэра Вологды Антон Мусихин.

Автобусы начнут движение с полпервого ночи, последние рейсы из центра в районы отправятся около 3 часов утра.

- Работа в новогоднюю ночь связана, в том числе, и с выводом людей для работы, и по трудовому законодательству оплата в двойном тарифе, поэтому тариф для пассажиров будет 40 рублей, без предоставления каких-то либо льгот, - говорит Антон Мусихин.

Отметим, фейерверк запланирован на 2 часа ночи.