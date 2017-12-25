Ректором ВоГУ назначили начальника департамента госслужбы Вячеслава Приятелева

Приказом Министерства образования и науки РФ исполняющим обязанности ректора «Вологодского государственного университета» назначен Вячеслав Приятелев. К этой работе он приступит 27 декабря, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Документы для участия в выборах подавали Леонид Соколов (который до настоящего момента был ректором вуза) и сотрудник ВоГУ Антон Синицын. Однако аттестационная комиссия Минобрнауки отказалась согласовать их кандидатуры на должность ректора. По каким причинам их не устроила кандидатура Леонида Соколова, нигде не поясняется.

Согласно положению ВоГУ о процедуре избрания ректора, Ученый совет вуза утверждает кандидатуры на эту должность, затем они отсылаются в Минобрнауки, после чего Ученый совет выбирает ректора из числа согласованных Министерством образования. Каким образом произошло назначение в этот раз, не понятно, однако в университете заверили, что все проведено законно.

Отметим, что газета «Череповецкая истина» еще в сентябре писала, что ректором ВоГУ будет назначен Вячеслав Приятелев. По информации газеты, 10 мая министру образования и науки Ольге Васильевой было написано письмо Олегом Кувшинниковым, в котором он просил «рассмотреть возможность назначения и.о. ректора ВоГУ Вячеслава Викторовича Приятелева, с последующим представлением его кандидатуры в соответствии с установленной процедурой на должность ректора ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».

- Вячеслав Приятелев имеет большой опыт работы в системе высшего образования: 10 лет он возглавлял вологодский филиал «Северо-Западной академии государственной службы» при Президенте Российской Федерации. Далее в течение 5 лет на посту начальника Департамента госслужбы успешно координировал реализацию важных кадровых проектов Правительства области: «Команда Губернатора: ваше будущее», «Муниципальный уровень», «Команда профессионалов» и другие, - сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Вакантное место начальника департамента государственной службы и кадровой политики Вологодской области предложено занять Павлу Смирнову, главному советнику Управления совершенствования управленческих процессов правительства Вологодской области. Планируется, что в ближайшее время эти две структуры будут объединены. Как будет называться объединенная структура, не сообщается.